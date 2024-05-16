Одна людина загинула, четверо постраждали через ранковий обстріл Херсонщини

Через ранковий авіаудар окупантів по селу Висооке Бериславського району загинув чоловік, ще четверо осіб постраждали.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

"російська авіація продовжує “кошмарити” Херсонщину. Сьогодні ворог завдав авіаудару по селу Високе, що на Бериславщині", – написав Прокудін.

Через "прильоти" пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинку, а також знищено автомобіль. Постраждали пʼятеро людей.

Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було 45 років.

Ще один чоловік, 39 років, отримав важкі поранення – вибухову травму, поранення ока та передпліччя.

У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження.

Фото: Херсонська ОВА Обстріл Херсонщини, загиблий

У прокуратурі додали, що окупанти обстріляли село біля 11:10. Госпіталізовані троє із чотирьох постраждалих.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – повідомили прокурори.

Сьогодні вранці у Херсонській ОВА повідомили, що через російську агресію у області поранені 19 людей. Під ворожими обстрілами перебували чотири населені пункти. Окупанти поцілили в освітні та медичний заклад, в тому числі - дитячий садок та адмінбудівлю.