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У Херсонській області через російську агресію поранені 19 людей

Окупанти поцілили в освітні та медичний заклад, в тому числі -  дитячий садок та адмінбудівлю.

У Херсонській області через російську агресію поранені 19 людей
Олександр Прокудін
Фото: скрин відео

Через російську агресію у Херсонській області поранені 19 людей. Під ворожими обстрілами перебували чотири населені пункти. Окупанти поцілили в освітні та медичний заклад, в тому числі -  дитячий садок та адмінбудівлю.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка та Станіслав. Також ворог вдарив авіаційними бомбами по Херсону.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. 

Були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, в тому числі -  дитячий садок, адмінбудівлю. Побиті господарська споруда та 9 приватних автомобілів.

Минулої доби через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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