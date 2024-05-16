З початку евакуаційних заходів поліцейські евакуювали 2565 мешканців прикордоння Харківщини

Станом на 20:00 15 травня працівники поліції евакуювали з прикордонних населених пунктів Харківської області 2565 цивільних мешканців.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Уточнюється, що з Циркунівської територіальної громади евакуйована 661 людина, з Липецької територіальної громади - 421, Вовчанської територіальної громади - 1483.
Загалом протягом 15 травня поліцейські вивезли 240 людей.
З питань евакуації громадяни можуть звертатися на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.
- МВС заявило, що потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає.