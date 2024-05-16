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З початку евакуаційних заходів поліцейські евакуювали 2565 мешканців прикордоння Харківщини

Протягом 15 травня поліцейські вивезли 240 людей.

З початку евакуаційних заходів поліцейські евакуювали 2565 мешканців прикордоння Харківщини
Поліцейські евакуювали 2565 мешканців прикордоння Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Станом на 20:00 15 травня працівники поліції евакуювали з прикордонних населених пунктів Харківської області 2565 цивільних мешканців. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Уточнюється, що з Циркунівської територіальної громади евакуйована 661 людина, з Липецької територіальної громади - 421, Вовчанської територіальної громади - 1483.

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Загалом протягом 15 травня поліцейські вивезли 240 людей.

З питань евакуації громадяни можуть звертатися на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.

  • МВС заявило, що потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає.
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