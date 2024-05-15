Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили чергову одиницю російської техніки у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Уточнюється, що російську РЛС знищили прикордонники бригади “Помста”.

“Аеророзвідники підрозділу виявили замасковану бойову броньовану машину неподалік села Кодема. Проаналізувавши знахідку, виявилося, що це комплекс артилерійської розвідки та контрбатарейної боротьби “Зоопарк-1”, - йдеться у повідомленні.

Після того українські прикордонники за допомогою дрона Vampire знищили російську РЛС.