Росіяни обстріляли з артилерії Олександрівку на Харківщині

Богодухівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Унаслідок російських обстрілів пошкоджено два багатоквартирні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Прямим влучанням знищений магазин. Постраждалих немає.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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