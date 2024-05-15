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Росіяни обстріляли з артилерії Олександрівку на Харківщині

Знищено будівлю магазину.

Росіяни обстріляли з артилерії Олександрівку на Харківщині
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російська армія обстріляла з артилерії село Олександрівка Богодухівського району Харківської області. 

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"15 травня орієнтовно о 14:20 російські військовослужбовці обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району", — ідеться в повідомленні.

Унаслідок російських обстрілів пошкоджено два багатоквартирні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Прямим влучанням знищений магазин. Постраждалих немає.

Богодухівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Під ворожими обстрілами у середу, 15 травня, опинилися Херсон, де постраждали 19 людей, Миколаїв, пятеро людей поранені, Сумщина одна жінка загинула.
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