Росіяни обстріляли з артилерії Олександрівку на Харківщині

Російська армія обстріляла з артилерії село Олександрівка Богодухівського району Харківської області.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
"15 травня орієнтовно о 14:20 російські військовослужбовці обстріляли с. Олександрівка Богодухівського району", — ідеться в повідомленні.
Унаслідок російських обстрілів пошкоджено два багатоквартирні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Прямим влучанням знищений магазин. Постраждалих немає.
Богодухівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).