Україна виходить із низки угод і рішень СНД. Зеленський підписав відповідні укази

Президент Володимир Зеленський підписав низку указів, відповідно до яких Україна виходить із низки договорів та рішень Співдружності Незалежних Держав.

Тексти указів оприлюднили на сайті глави держави.

Міністерство закордонних справ має повідомити СНД або її члени про те, що Україна виходить із:

рішення про Раду міністрів внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненого 19 січня 1996 року у місті Москві;рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 9 жовтня 2009 року, місто Кишинів;рішення про внесення змін і доповнень до Положення про Раду міністрів внутрішніх справ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 3 вересня 2011 року, місто Душанбе.угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння, вчиненої 9 жовтня 1992 року в м. Бішкеку.угоди між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав по Стратегічним силам, учиненої 30 грудня 1991 року в м. Мінську, та з Угоди між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав про статус Стратегічних сил, учиненої 14 лютого 1992 року в м. Мінську.угоди Ради Глав Держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про Збройні Сили і Прикордонні війська, вчиненої 30 грудня 1991 року в м. Мінську.