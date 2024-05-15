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​У Дніпрі уламки ракети пошкодили притулок для тварин та житлові будинки, — ОВА

Російська армія чотири рази за день атакувала Нікопольський район дронами-камікадзе.

​У Дніпрі уламки ракети пошкодили притулок для тварин та житлові будинки, — ОВА
обстріли Нікопольського району, Дніпропетровщина
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня росіяни атакували Дніпро ракетами, унаслідок падіння уламків хагинули двоє людей, один чоловік постраждав. Також окупанти чотири рази за деньбили по Нікопольщині дронами-камікадзе. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстрілів зазнали Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. 

Фото: Сергій Лисак

"Пошкоджені 4 приватні будинки. Один з них зайнявся, вогонь рятувальники приборкали. Побиті спортклуб, мікроавтобус, вантажівка, газогін та лінія електропередач", — написав Лисак.

Фото: Сергій Лисак

За словами глави ОВА, у Дніпрі через падіння уламків збитої ворожої ракети загинули чоловіки 48 і 51 року. Є й постраждалий 63 років.

Фото: Сергій Лисак

Також пошкоджено інфраструктурний об’єкт, адмінбудівлю, притулок для тварин, п'яти- та двоповерхівки. А ще – 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач. Сталося кілька пожеж, які оперативно ліквідовано.

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