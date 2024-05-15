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Укрзалізниця відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом

Продовжено маршрут регіонального електропоїзда Фастів – Чернігів.

Укрзалізниця відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця відновила пряме залізничне сполучення Славутича з Києвом. Відтепер тут курсуватиме сучасний модернізований електропоїзд.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Зазначається, що залізничники продовжили маршрут регіонального електропоїзда Фастів – Чернігів до Славутича.

Регіональний поїзд №894\893 вирушає зі Славутича щодня о 16:19, прибуває до Києва о 20:26 та до Фастова о 21:44.

У зворотному напрямку поїзд №892\891 вирушає з Фастова о 07:00, з Києва о 08:11 та прибуватиме до Славутича об 11:46.

Також у сполученні Чернігів – Славутич курсуватимуть додаткові приміські поїзди №6859\6860 (щодня, крім вихідних) та №6862 (щодня).

Раніше також повідомлялося, що УЗ запустила додатковий денний поїзд сполученням Суми - Київ. Він курсуватиме щодня з 18 до 26 травня.

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