Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На фронті загинув директор Менського краєзнавчого музею на Чернігівщині Віталій Крутий

Воїн загинув 12 травня 2024 поблизу Металівки на Харківщині.

На фронті загинув директор Менського краєзнавчого музею на Чернігівщині Віталій Крутий
Віталій Крутий
Фото: соцмережі

На фронті загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею на Чернігівщині Віталій Крутий, повідомляє парламентський Комітет гуманітарної та інформаційної політики. 

За інформацією міської ради, воїн загинув 12 травня 2024 поблизу Металівки на Харківщині.

“Непоправна втрата і горе для матері, для Менщини, для туристичної, музейної спільноти Чернігівщини… Ми всі пам'ятатимемо тебе життєрадісним, креативним, витривалим, здатним на все! Ти залишишся для всіх нас найКРУтішим Героєм, Віталій Крутий…” – написала у спомин за загиблим громадська діячка Вікторія Неруш. 

Раніше на фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він долучився до війська восени 2022 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies