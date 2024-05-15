На фронті загинув військовослужбовець, директор Менського краєзнавчого музею на Чернігівщині Віталій Крутий, повідомляє парламентський Комітет гуманітарної та інформаційної політики.

За інформацією міської ради, воїн загинув 12 травня 2024 поблизу Металівки на Харківщині.

“Непоправна втрата і горе для матері, для Менщини, для туристичної, музейної спільноти Чернігівщини… Ми всі пам'ятатимемо тебе життєрадісним, креативним, витривалим, здатним на все! Ти залишишся для всіх нас найКРУтішим Героєм, Віталій Крутий…” – написала у спомин за загиблим громадська діячка Вікторія Неруш.

Раніше на фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він долучився до війська восени 2022 року.