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США нададуть Україні пакет допомоги на 2 млрд доларів через новостворений спецфонд, – Блінкен

Кошти будуть вкладені у спецфонд – Defense Enterprise Fund.

США нададуть Україні пакет допомоги на 2 млрд доларів через новостворений спецфонд, – Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Фото: EPA/UPG

США нададуть Україні пакет допомоги на 2 млрд доларів, повідомив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. 

"Ми надамо додаткові два мільярди доларів іноземного військового фінансування для України", – сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

Він додав, що кошти будуть вкладені у перший такого роду фонд – Defense Enterprise Fund. У фонду буде три компоненти. Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна. Другим – інвестиції у військово-промисловий комплекс України, щоб ця галузь зміцнювалася і Україна могла виробляти більше зброї як для себе, так і для інших. Третім – фінансування купівлі зброї не лише у США, а й інших партнерів. 

Нещодавно президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів. За даними Міністерства оборони США, у пакет допомоги увійшли: додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS, ракети Stinger, обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами, додаткові HIMARS та боєприпаси, артилерійські снаряди калібрів 155-мм та 105-мм.

Раніше США виділили Україні 61 млрд доларів допомоги

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