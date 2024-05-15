Міністр фінансів Ірландії заявив, що скорочення соцвиплат вдарить по кожному третьому біженцю з України

Напередодні уряд країни зменшив соцвиплати для українських біженців, які отримали державне житло, більше ніж у 5 разів.

Міністр фінансів Ірландії Майкл Макграт (Michael McGrath) заявив, що рішення країни скоротити соціальні виплати українським біженцям, які отримали державне житло, вплине на близько третини з 86 000 людей, які втекли від вторгнення Росії та залишаються в Ірландії, пише Reuters.

У вівторок, 14 травня, уряд вирішив зменшити виплату до 38,80 євро ($41,96) з 220 євро після аналогічного скорочення для новоприбулих у березні, яке, за словами міністрів, призвело до зменшення кількості українців, які шукають притулку в Ірландії.

Трохи менше 47 000 українських біженців проживають у державних закладах, таких як готелі, де їм надають харчування та інші послуги. Сюди входять і 19 тисяч українців, які працюють і не отримують соціальних виплат.

“За нашими оцінками, приблизно 86 000 із 107 000, які приїхали сюди з України, залишаються в країні, і ця зміна вплине приблизно на 27 000 осіб”, – сказав Макграт національній телекомпанії RTE.

Ірландія має один із найвищих показників українських біженців на власне населення у 5,3 мільйона осіб, і скорочення соціальних виплат було розкритиковане групами, які підтримують біженців.

Житло для біженців і стрімке зростання кількості шукачів притулку нещодавно стало набагато більш серйозною політичною проблемою в Ірландії, яка роками намагається адекватно підвищити серйозну нестачу житла.

У січні колишній прем'єр Ірландії Лео Варадкар заявив, що Дублін не збирається відправляти на батьківщину громадян України, поки не закінчиться війна з Росією.