Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
Укренерго вводить екстрені відключення світла у всіх регіонах України
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
ГоловнаСуспільствоВійна

Речник ДПСУ: Хлопцям до 18 років, щоб перетнути кордон, жодних дозволів від ТЦК не потрібно

Мова про хлопців, які вже отримали приписне і перебувають на обліку у військкоматі.

Речник ДПСУ: Хлопцям до 18 років, щоб перетнути кордон, жодних дозволів від ТЦК не потрібно
Приписне
Фото: armyinform.com.ua

Для виїзду за кордон юнакам до 18 років не потрібно ніяких дозволів та довідок із ТЦК та СП, повідомив у коментарі LB.ua речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. 

"Жодних обмежень на виїзд і необхідності якихось додаткових документів до 18 років ніколи не було. І мені невідомо, щоб розглядали якісь зміни в цьому питанні. Змін до Правил перетину кордону станом на сьогодні немає", – зазначив він.

Докладніше про те, як підліткам перетинати кордон, зокрема для виїзду на навчання, читайте у нашому тексті "Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?".

Нагадаємо, рішенням, яке діє від 5 січня 2023, Кабмін визначив, що юнаки, яким виповнилося 16 років, отримують статус призовника, повинні стати на облік й отримати приписне. Це вони мають зробити у рік, коли їм виповниться 17. Важливо, що про статус військовозобов’язаного не йдеться. В Україні військовозобов’язаними вважають чоловіків від 25 років. До цього віку приєднатися до лав армії можна лише добровільно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies