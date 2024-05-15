Речник ДПСУ: Хлопцям до 18 років, щоб перетнути кордон, жодних дозволів від ТЦК не потрібно

Мова про хлопців, які вже отримали приписне і перебувають на обліку у військкоматі.

Для виїзду за кордон юнакам до 18 років не потрібно ніяких дозволів та довідок із ТЦК та СП, повідомив у коментарі LB.ua речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Жодних обмежень на виїзд і необхідності якихось додаткових документів до 18 років ніколи не було. І мені невідомо, щоб розглядали якісь зміни в цьому питанні. Змін до Правил перетину кордону станом на сьогодні немає", – зазначив він.

Докладніше про те, як підліткам перетинати кордон, зокрема для виїзду на навчання, читайте у нашому тексті "Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?".

Нагадаємо, рішенням, яке діє від 5 січня 2023, Кабмін визначив, що юнаки, яким виповнилося 16 років, отримують статус призовника, повинні стати на облік й отримати приписне. Це вони мають зробити у рік, коли їм виповниться 17. Важливо, що про статус військовозобов’язаного не йдеться. В Україні військовозобов’язаними вважають чоловіків від 25 років. До цього віку приєднатися до лав армії можна лише добровільно.