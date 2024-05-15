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БЕБ проводить одночасно 24 обшуки у чотирьох виробників сигарет

Вже виявили понад мільйон пачок сигарет популярних марок без акцизних марок.

БЕБ проводить одночасно 24 обшуки у чотирьох виробників сигарет
Обшуки БЕБ на тютюнових виробництвах
Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки проводить 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції для подальшої реалізації в Україні та країнах ЄС. 

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

"Під час обшуків детективи вже виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет «Marshal», «URTA», «BRUT», «BL», «Marvel», «Compliment» тощо без марок акцизного податку. Також виявлено орієнтовно 18 тонн тютюну", – зазначили у Бюро.

Виявлені сигарети під час обшуків
Фото: БЕБ
Виявлені сигарети під час обшуків
Також попередньо встановили, що переважна кількість відправлень незаконно виробленої тютюнової продукції здійснювалась відомою службою доставки. На одному з її відділень було виявлено велику кількість сигарет без марок акцизного податку.

"Обшуки на виробництвах тривають. До відповідних перевірок й досліджень залучені криміналісти та Державна  податкова служба", – додали у БЕБ.

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