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Рада викликала керівника БЕБ: через обшуки і звинувачення в тиску на бізнес

Наразі в.о. директора Бюро є Сергій Перхун.

Рада викликала керівника БЕБ: через обшуки і звинувачення в тиску на бізнес
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада викликала керівника Бюро економічної безпеки. За словами народного депутата Ярослава Железняка, виклик до парламенту пов'язаний із обшуками у СЕО Club і тиском на бізнес.

За відповідне рішення проголосували 244 депутати. Наразі БЕБ очолює Сергій Перхун – у статусі в.о. директора. 

"Верховна Рада викликала керівника БЕБ. Пропозиція колеги І.Кривошеєва по мотивам обшуків у CEO club і тиску на бізнес", – написав Железняк.

Перхун став в.о. директора БЕБ у квітні. Загалом протягом року Бюро мало аж чотирьох керівників. Звинувачення в тиску на бізнес лунали протягом тривалого часу.

Тиск на бізнес в Україні

  • Після скарг бізнесу на можливо неправомірні дії правоохоронців Володимир Зеленський утворив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президентові.
  • Посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві, коментуючи запитання журналістів про тиск на українських бізнес, заявила, що Штати чули про ці проблеми, й відзначила кроки української влади, спрямовані на його усунення.
  • 26 лютого уряд і бізнес підписали угоду. З боку держави документ підписала віцепрем'єрка Юлія Свириденко. Вона та представники бізнес-асоціацій задекларували наміри спільно працювати над створенням в Україні сприятливих умов для ведення бізнесу, а також відзначили необхідність сплати податків підприємцями.
  • У квітні Свириденко повідомила, що після підписання нового суспільного договору між бізнесом і урядом відбулися позитивні зрушення. Віцепрем'єрка вважає, що влада вчасно відреагувала на сигнали бізнесу щодо тиску. За її словами, після підписання договору між бізнесом і владою вона менше бачить нарікань на роботу правоохоронних органів. 
  • На перезавантаженні Бюро економічної безпеки наполягають міжнародні партнери. Особливу стурбованість викликали спроби української влади проштовхнути через Раду законопроєкт, який схвалили два профільні комітети парламенту. Документ у такому вигляді передбачав, що БЕБ залишається під впливом заступника глави ОПУ Олега Татарова. Зрештою парламент схвалив у першому читанні іншу версію законопроєкту, з посиленою роллю міжнародних партнерів. Однак у бізнес-середовищі все рівно вважають, що документ не відповідає всім вимогам. 

Більше на цю тему: у матеріалі "Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес" на LB.ua. 

А що з CEO Club?

СЕО Club – це бізнес-об'єднання, одне з найбільших в Україні. У квітні БЕБ і поліція обшукали його приміщення у справі про незаконну організацію азартних ігор. 6 травня в клубі прокоментували справу і назвали звинувачення тиском на бізнес. У БЕБ називають це випадковістю: мовляв претензії не до об`єднання, а лише до топменеджера одного з 17 акціонерів Лисенка, писало Forbes.

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