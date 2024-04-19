Свириденко: за попередні два місяці скарг від бізнесу щодо тиску поменшало

Після підписання нового суспільного договору між бізнесом і урядом відбулися позитивні зрушення, вважає перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко. Під час дискусії "Відродження економіки: що має зробити держава, щоб вона зростала", організованої LB.ua та EFI Group в межах "Нової країни", урядовиця перерахувала, що покращилося за попередні два місяці.
Перше – ухвалення законопроєкту, що унормовує питання прибутку компаніями, які здійснюють постачання в оборонних закупівлях. Також в першому читанні ухвалили законопроєкт про Бюро економічної безпеки.
"Ми прийняли законопроєкт, який унормовує питання оборонних закупівель – мається на увазі прибутку в оборонці. Другий момент, той, який звучав серед запитів у бізнесу – унормувати питання щодо того, щоб єдиний був створений орган, який буде займатися перевірками бізнесу – в першому читанні закон про БЕБ проголосваний", – сказала вона.
Також запустили альфа-версію порталу “Пульс”, що генеруватиме звернення бізнес-спільноти щодо можливої корупці та порушень у податкових органах.
Відзначила Свириденко і запуск платформи “Зроблено в Україні”.
“Я її сприймаю в двох аспектах. Перший – це набір інструментів для розвитку українського підприємництва. Другий аспект, дуже важливий, це встановлення і поліпшення взаємовідносин і спілкування з бізнесом, який працює в регіонах”, – сказала Свириденко.
Віцепрем'єрка вважає, що влада вчасно відреагувала на сигнали бізнесу щодо тиску. За її словами, після підписання договору між бізнесом і владою вона менше бачить нарікань на роботу правоохоронних органів.
"Певні зрушення позитивні за останні два місяці відбулися", – запевнила вона.
Тиск на бізнес в Україні
- Після скарг бізнесу на можливо неправомірні дії правоохоронців Володимир Зеленський утворив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президентові.
- Згодом посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві, коментуючи запитання журналістів про тиск на українських бізнес, заявила, що Штати чули про ці проблеми, й відзначила кроки української влади, спрямовані на його усунення.
- У договорі між владою і бізнесом, який підписала Свириденко з боку держави з представниками бізнес-асоціацій, сторони задекларували наміри спільно працювати над створенням в Україні сприятливих умов для ведення бізнесу, а також відзначили необхідність сплати податків підприємцями.
- Міжнародні партнери наполягають, зокрема, на перезавантаженні Бюро економічної безпеки. Особливу стурбованість викликали спроби української влади проштовхнути через Раду законопроєкт, який днями схвалили два профільні комітети парламенту. Документ у такому вигляді передбачав, що БЕБ залишається під впливом заступника глави ОПУ Олега Татарова. Зрештою парламент схвалив у першому читанні іншу версію законопроєкту, з посиленою роллю міжнародних партнерів. Однак у бізнес-середовищі все рівно вважають, що документ не відповідає всім вимогам.
Більше на цю тему: у матеріалі "Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес" на LB.ua.