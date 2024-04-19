Свириденко: за попередні два місяці скарг від бізнесу щодо тиску поменшало

перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко підписує заяву з українським бізнесом. Київ, 26 лютого 2024 року

Після підписання нового суспільного договору між бізнесом і урядом відбулися позитивні зрушення, вважає перша віцепрем'єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко. Під час дискусії "Відродження економіки: що має зробити держава, щоб вона зростала", організованої LB.ua та EFI Group в межах "Нової країни", урядовиця перерахувала, що покращилося за попередні два місяці.

Перше – ухвалення законопроєкту, що унормовує питання прибутку компаніями, які здійснюють постачання в оборонних закупівлях. Також в першому читанні ухвалили законопроєкт про Бюро економічної безпеки.

"Ми прийняли законопроєкт, який унормовує питання оборонних закупівель – мається на увазі прибутку в оборонці. Другий момент, той, який звучав серед запитів у бізнесу – унормувати питання щодо того, щоб єдиний був створений орган, який буде займатися перевірками бізнесу – в першому читанні закон про БЕБ проголосваний", – сказала вона.

Також запустили альфа-версію порталу “Пульс”, що генеруватиме звернення бізнес-спільноти щодо можливої корупці та порушень у податкових органах.

Відзначила Свириденко і запуск платформи “Зроблено в Україні”.

“Я її сприймаю в двох аспектах. Перший – це набір інструментів для розвитку українського підприємництва. Другий аспект, дуже важливий, це встановлення і поліпшення взаємовідносин і спілкування з бізнесом, який працює в регіонах”, – сказала Свириденко.

Віцепрем'єрка вважає, що влада вчасно відреагувала на сигнали бізнесу щодо тиску. За її словами, після підписання договору між бізнесом і владою вона менше бачить нарікань на роботу правоохоронних органів.

"Певні зрушення позитивні за останні два місяці відбулися", – запевнила вона.

Тиск на бізнес в Україні

Після скарг бізнесу на можливо неправомірні дії правоохоронців Володимир Зеленський утворив Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при президентові.

Згодом посол США в Україні Бріджит Брінк на брифінгу в Києві, коментуючи запитання журналістів про тиск на українських бізнес, заявила, що Штати чули про ці проблеми, й відзначила кроки української влади, спрямовані на його усунення.

У договорі між владою і бізнесом, який підписала Свириденко з боку держави з представниками бізнес-асоціацій, сторони задекларували наміри спільно працювати над створенням в Україні сприятливих умов для ведення бізнесу, а також відзначили необхідність сплати податків підприємцями.

Міжнародні партнери наполягають, зокрема, на перезавантаженні Бюро економічної безпеки. Особливу стурбованість викликали спроби української влади проштовхнути через Раду законопроєкт, який днями схвалили два профільні комітети парламенту. Документ у такому вигляді передбачав, що БЕБ залишається під впливом заступника глави ОПУ Олега Татарова. Зрештою парламент схвалив у першому читанні іншу версію законопроєкту, з посиленою роллю міжнародних партнерів. Однак у бізнес-середовищі все рівно вважають, що документ не відповідає всім вимогам.

Більше на цю тему: у матеріалі "Справа Мазепи: каральний меч правосуддя чи тиск на бізнес" на LB.ua.