В Україні протестували систему Power Banking на випадок блекаутів

Пишний: більше половини системно важливих банків можуть працювати під час відключення світла

Масштабні російські обстріли енергоінфраструктури України навесні перевірили здатність українських банків працювати в режимі блекауту.

Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Сьогодні більш ніж 55% мережі системно важливих банків здатні працювати за будь-яких умов", – сказав він.

Він нагадав, що в рамках програми Power Banking було створено загальнонаціональну мережу банків, забезпечених резервними каналами зв'язку, включно зі зв'язком через Starlink, а також вони мають безперебійні джерела енергопостачання, генератори.

"Ми протестували цю систему саме зараз, весною 2024 року, коли Росія поновила ракетні атаки", - зазначив Пишний.

Голова НБУ, який цього тижня перебуває у Вашингтоні, також розповів, що на зустрічах в рамках зборів центральні банки інших країн світу вивчають досвід України.

"Багато хто із колег цікавиться нашим досвідом роботи в умовах війни, забезпечення безперебійної роботи, не дивлячись на обставини, в умовах активної фази війни, в умовах блекауту, адже блекаут може бути спровокований не лише ракетною атакою та ураженням енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу, але і кібератаками. Наш досвід є цікавим, і ми активно ним ділимось", – каже Пишний.

У Харкові, де російські напади призвели до масштабного знеструмлення, 121 банківське відділення Power Banking в місті та області працювали. При цьому Пишний визнав, що надалі стає складніше долати наслідки руйнувань.

Пишний наголосив, що проєкт Power Banking виявився надійним і працює в кількох областях України.

"Сьогодні ми бачимо що він функціонує там, де це необхідно. Запорізька, Дніпровська, Харківська, Сумська області в моменти блекауту працювали саме на протоколі Power Banking", – додав голова НБУ.

Що таке Power Banking