Зеленський провів Ставку: ​говорили про захист енергетики від атак Росії

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій заслухав доповіді Головкома Олександра Сирського та розвідок: Олега Іващенка від Служби зовнішньої розвідки та Кирила Буданова від Головного управління розвідки. Також прозвітував міністр оборони Рустем Умєров та енергетики.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Доповідь Головкома Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, наших оборонних потреб і наших майбутніх дій. Дані розвідок: Олега Іващенка від СЗР та Кирила Буданова від ГУР Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони", – написав президент.

Також главі держави прозвітували енергетики: представники Міненерго, "Енергоатому", "Укренерго", "Нафтогазу". У доповідях йшлося про зусилля, які вони докладають для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів.

"Також була доповідь віцепрем’єра Олександра Кубракова щодо захисту критичної інфраструктури, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах", – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що очевидним є те, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Також наголосив, що захист може гарантувати тільки достатньо ефективна ППО.

"Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", – резюмував Зеленський.

29 березня, Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. У персональному складі Ставки був затверджений координатором Олександр Литвиненко – секретар Ради національної безпеки і оборони України. Крім того, президент увів до персонального складу Ставки голову Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.