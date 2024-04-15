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Кулеба прокоментував позицію міністра оборони США щодо ударів по НПЗ в Росії: "Кожен виживає, як може"

Міністр зазначив, що якби партнери надали достатню кількість ППО і в обмін на це висували якісь вимоги, то був би предмет для розмови. 

Кулеба прокоментував позицію міністра оборони США щодо ударів по НПЗ в Росії: "Кожен виживає, як може"
Фото: Макс Требухов

У судженнях міністра оборони США Ллойда Остіна щодо того, що українські удари по НПЗ підвищують ціни на нафту, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не бачить причинно-наслідкового зв'язку. Про це він сказав у інтерв'ю ТСН.

"Коли в Росії вибухає нафтопереробний завод, то ми бачимо появу проблем на російському енергетичному ринку. Але щось я не бачу проблем на світовому", – сказав він.

Міністр додав, що якщо через ці удари десь ростуть ціни на бензин, то в нас через відсутність батарей Patriot росте перелік загиблих цивільних.

"Давайте бути дорослими людьми. Якщо ми поставимо пам'ятник жалості Росії, що росіянин платить більше за літр бензину чи дизель... Якою б не була ціна на бензин, ціна українського життя набагато дорожча – безцінна", – сказав він.

Кулеба додав, що треба мислити своїми інтересами.

"Наш інтерес полягає в тому, щоб в України були системи ППО в необхідній кількості. Якщо партнери кажуть: ми вам даємо сім батарей завтра «Патріотів», але у нас до вас прохання – можна не робити ось цього, ось цього і оцього – тоді є предмет для розмови. А якщо в тебе немає цих батарей, немає пакету допомогу, і при цьому тебе щось просять не робити – тоді немає предмету. Тоді кожен виживає, як може", – сказав Кулеба.

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