​Зеленському продемонстрували український аналог російського "Ланцета"

Безпілотник вже використовують на фронті, він уже зміг уразити російський зенітний ракетний комплекс.

Президенту України Володимиру Зеленському 13 квітня, в день працівника оборонно-промислового комплексу показали український аналог російського "Ланцета", який може нищити статичні та рухомі цілі і нести 3 кг бойової частини. Також він може працювати в умовах активного придушення системами РЕБ.

Як пише Українська правда, нова модель баражуючого боєприпасу може завдавати ударів по об’єктах на оперативно-тактичній глибині у 100+ кілометрів.

У виданні зауважили, що безпілотник вже використовують на фронті, і за його допомогою уразили російський зенітний ракетний комплекс.

Назву БпЛА поки що тримають у секреті. Він має електричний двигун та запускається з катапульти, а Х-подібний фюзеляж забезпечує йому високу маневреність та можливість ураження статичних та рухомих цілей по різних траєкторіях. Зокрема, дрон здатний заходити на ціль під прямим кутом.

Безпілотник може розвивати максимальну швидкість до 180 км/год, тому може уражати об’єкти, що рухаються повільніше 130 км/год. Зокрема, йдеться про російські "Орлан-10", Zala та "Ланцети".

"Теоретично це можуть бути і зависаючі або пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери", – додали у виданні.

У парі з БпЛА працює дрон-ретранслятор, який шукає ціль, відстежує її, очікуючи на ударний дрон та контролює наслідки влучання. Завдяки цьому баражуючий боєприпас здатен працювати на великих відстанях та з хорошим зв’язком.

Крім цього, ще одним нововведенням стала інтеграція системи "машинного зору", яка забезпечує захоплення об’єктів та автоматичне донаведення на ціль.

Також безпілотники комплексу оснащуються високонадійними модулями шифрованого зв’язку (стандарт AES256). Це дозволяє працювати в умовах активного придушення системами РЕБ.

Наразі безпілотний комплекс знаходиться на етапі доведення, яке відбувається в умовах постійних застосувань в зоні бойових дій.

Вартість одного такого безпілотника невідома, проте, за словами розробників, вона співмірна з вартістю більшості українських дронів оперативно-тактичного класу.