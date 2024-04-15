Заступником керівника Офісу президента став експідлеглий Кулеби

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького на посаду заступника керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це йдеться в Указі №230/2024.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича Заступником Керівника Офісу Президента України", – зазначено в документі.

Указ датований 15 квітня.

Раніше, 12 квітня, Миколу Точицького уряд звільнив із посади першого заступника міністра закордонних справ України. Натомість Зеленський призначив на його місце Андрія Сибігу, який до цього був заступником голови Офісу президента.

Хто такий Микола Точицький