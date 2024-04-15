Заступником керівника Офісу президента став експідлеглий Кулеби

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького на посаду заступника керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це йдеться в Указі №230/2024.
"Призначити Точицького Миколу Станіславовича Заступником Керівника Офісу Президента України", – зазначено в документі.
Указ датований 15 квітня.
Раніше, 12 квітня, Миколу Точицького уряд звільнив із посади першого заступника міністра закордонних справ України. Натомість Зеленський призначив на його місце Андрія Сибігу, який до цього був заступником голови Офісу президента.
Хто такий Микола Точицький
- Із 2016 до 2021 року був представником України при ЄС.
- Народився 22 вересня 1967 року на Вінничині. За освітою перекладач французької та англійської мов та юрист-міжнародник.
- 1993 - 1995 рр. – аташе, третій секретар Управління контролю над озброєннями та роззброєння МЗС України.
- 1995 -1998 рр. – третій, другий секретар Посольства України в Королівстві Бельгія (за сумісництвом Бенілюксу, ОЗХЗ, НАТО, ЄС, Західноєвропейський союз).
- 1998 - 1999 рр. – перший секретар відділу ядерного роззброєння та обмеження стратегічних озброєнь Управління контролю на озброєннями та науково-технічного співробітництва МЗС України.
- 1999 – 2000 рр. – перший секретар відділу ОБСЄ та Ради Європи Управління європейської інтеграції МЗС України.
- 2000 - 2001 рр. – радник відділу НАТО та європейської безпеки у Департаменті з питань політики та безпеки МЗС України.
- 2001 - 2003 рр. – радник Постійного Представництва України при Раді Європи (Страсбург).
- 2003 - 2004 рр. – перший заступник, директор Кабінету Міністра закордонних справ України.
- 2004 - 2005 рр. – начальник Управління консульської служби МЗС України.
- 2005 - 2008 рр. — Генеральний консул України в Сан-Франциско (США).
- 2008 - 2010 рр. – перший заступник, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента України.
- 2010 - 2016рр. – Постійний Представник України при Раді Європи.
- 2016 р. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Бельгія.
- 2016 р. – Представник України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.
- З 2017 року до 6 квітня 2021 року — Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великому Герцогстві Люксембург за сумісництвом. Брав участь в укладанні Протоколу про внесення змін до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування.