Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
ГоловнаПолітика

Бригада Нацгвардії "Рубіж" отримала 500 fpv-дронів від Києва

А також системи РЕБ, кілька сотень радіостанцій та іншого необхідного оснащення.

Бригада Нацгвардії "Рубіж" отримала 500 fpv-дронів від Києва
Віталій Кличко передав дрони від киян
Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко відвідав на Київщині військових 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж». Та передав ще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці. БпЛА відправлять на передову бійцям цієї бригади, повідомляє пресслужба.

«Іще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, вирушать на фронт бійцям 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж». Сьогодні відвідав військових. Зокрема, зустрівся з бійцями батальйону «Свобода», що воюють у складі цієї бригади. Бійці зараз вийшли із зони бойових дій на ротацію. Ми постійно допомагаємо нашим Захисникам. І я не раз відвідував їх на передовій, відвозив допомогу, яку ми залучаємо з позабюджетних коштів. А також з бюджету громади Києва 4-й бригаді від початку повномасштабної війни виділили майже 500 мільйонів гривень. Це – кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. На ці кошти бійці раніше закупили, зокрема, майже 1000 БпЛА – ударних і розвідувальних. А також – системи РЕБ, кілька сотень радіостанцій та іншого необхідного оснащення. І от іще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, відправили на фронт, де зараз б’ються з ворогом батальйони 4-ї бригади «Рубіж», – наголосив Віталій Кличко.

Кличко передав від громади дрони
Фото: kyivcity.gov.ua
Кличко передав від громади дрони

Мер Києва також вручив відзнаки від столиці Захисникам батальйону «Свобода». Подякував їм за мужність. Та підкреслив, що Київ і надалі продовжить допомагати всім військовим, які захищають Україну.

Відзнаки від столиці
Фото: kyivcity.gov.ua
Відзнаки від столиці

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies