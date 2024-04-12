Бригада Нацгвардії "Рубіж" отримала 500 fpv-дронів від Києва

Мер Києва Віталій Кличко відвідав на Київщині військових 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж». Та передав ще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці. БпЛА відправлять на передову бійцям цієї бригади, повідомляє пресслужба.

«Іще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, вирушать на фронт бійцям 4-ї бригади Нацгвардії «Рубіж». Сьогодні відвідав військових. Зокрема, зустрівся з бійцями батальйону «Свобода», що воюють у складі цієї бригади. Бійці зараз вийшли із зони бойових дій на ротацію. Ми постійно допомагаємо нашим Захисникам. І я не раз відвідував їх на передовій, відвозив допомогу, яку ми залучаємо з позабюджетних коштів. А також з бюджету громади Києва 4-й бригаді від початку повномасштабної війни виділили майже 500 мільйонів гривень. Це – кошти на оснащення й нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їхнім запитом. На ці кошти бійці раніше закупили, зокрема, майже 1000 БпЛА – ударних і розвідувальних. А також – системи РЕБ, кілька сотень радіостанцій та іншого необхідного оснащення. І от іще 500 fpv-дронів, придбаних за кошти столиці, відправили на фронт, де зараз б’ються з ворогом батальйони 4-ї бригади «Рубіж», – наголосив Віталій Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua Кличко передав від громади дрони

Мер Києва також вручив відзнаки від столиці Захисникам батальйону «Свобода». Подякував їм за мужність. Та підкреслив, що Київ і надалі продовжить допомагати всім військовим, які захищають Україну.