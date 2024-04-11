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Бійці ССО на Донеччині знищили російські танки та автомобілі

Також українські захисники знищили бліндаж противника і військовослужбовців окупаційної армії.

Бійці ССО на Донеччині знищили російські танки та автомобілі
3-й полк ССО ім. Святослава Хороброго (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ССО

Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку Сил спецоперацій (ССО) завдали відчутних втрат російським окупантам на Донецькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій.

За добу група знищила:

  • танк Т-90;
  • танк Т-72;
  • дві автівки.

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Також українські захисники знищили бліндаж противника, п’ятьох військовослужбовців ворога, ще трьох – поранено.

“Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено”, – пообіцяв командир групи “Вікінг”.

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