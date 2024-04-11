Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку Сил спецоперацій (ССО) завдали відчутних втрат російським окупантам на Донецькому напрямку.
Про це повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій.
За добу група знищила:
- танк Т-90;
- танк Т-72;
- дві автівки.
Також українські захисники знищили бліндаж противника, п’ятьох військовослужбовців ворога, ще трьох – поранено.
“Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено”, – пообіцяв командир групи “Вікінг”.
- На Донецькому напрямку оператори 3 полку ССО виявили та знищили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2".
- Бійці ССО допомогли знищити за допомогою HIMARS групу російських окупантів.
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Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожий комплекс РЕБ "Житель" на Запорізькому напрямку.
- Бійці 8 полку ССО за добу знищили 25 окупантів та 6 одиниць техніки. Серед важкої техніки росіяни втратили ще один ТОС-1А "Сонцепьок".