Також українські захисники знищили бліндаж противника і військовослужбовців окупаційної армії.

Оператори FPV-дронів 8-го окремого полку Сил спецоперацій (ССО) завдали відчутних втрат російським окупантам на Донецькому напрямку.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил спецоперацій.

За добу група знищила:

танк Т-90;

танк Т-72;

дві автівки.

Також українські захисники знищили бліндаж противника, п’ятьох військовослужбовців ворога, ще трьох – поранено.

“Усе, що зʼявиться на горизонті у зоні відповідальності нашого підрозділу, стане брухтом і буде знищено”, – пообіцяв командир групи “Вікінг”.

На Донецькому напрямку оператори 3 полку ССО виявили та знищили машину комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2".

Бійці ССО допомогли знищити за допомогою HIMARS групу російських окупантів.