Генштаб: росіяни 15 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Упродовж доби на фронті зафіксували 53 бойові зіткнення.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, ворог завдав 53 ракетні та 84 авіаційні ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 11 квітня така: