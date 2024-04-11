Генштаб: росіяни 15 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Упродовж доби на фронті зафіксували 53 бойові зіткнення.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, ворог завдав 53 ракетні та 84 авіаційні ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 11 квітня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;
- на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Хрінівка та Леонівка Чернігівської області; Марчихина Буда, Вільна Слобода, Кучерівка, Студенок та Миропілля Сумської області;
- на Куп’янському противник наступальних дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області;
- на Лиманському ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Твердохлібове Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Макіївка, Терни, Ямполівка, Зарічне Донецької області;
- на Бахмутському наші бійці відбили 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Андріївка та Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області;
- на Авдіївському відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Нетайлове, Семенівка Донецької області4
- на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка та Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області;
- на Оріхівському ворог за підтримки авіації 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка Донецької області та Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Новоданилівка та Щербаки Запорізької області;
- на Херсонському росіяни провели дві атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Антонівка, Понятівка Херсонської області.