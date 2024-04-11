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Генштаб: росіяни 15 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Генштаб: росіяни 15 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Упродовж доби на фронті зафіксували 53 бойові зіткнення.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, ворог завдав 53 ракетні та 84 авіаційні ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 11 квітня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;
  • на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Хрінівка та Леонівка Чернігівської області; Марчихина Буда, Вільна Слобода, Кучерівка, Студенок та Миропілля Сумської області;
  • на Куп’янському противник наступальних дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області;
  • на Лиманському ворог штурмових дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Твердохлібове Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Макіївка, Терни, Ямполівка, Зарічне Донецької області;
  • на Бахмутському наші бійці відбили 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам’янське та Іванівське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Андріївка та Південне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області;
  • на Авдіївському відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10  населених пунктів, серед них Новокалинове, Нетайлове, Семенівка Донецької області4
  • на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка та Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області;
  • на Оріхівському ворог за підтримки авіації 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка Донецької області та Новоданилівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Новоданилівка та Щербаки Запорізької  області;
  • на Херсонському росіяни провели дві атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Антонівка, Понятівка Херсонської області.
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