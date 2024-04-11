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Зрадник із Сімферополя, який обстрілював позиції ЗСУ біля Роботиного, отримав 15 років тюрми

Зловмисник потрапив у полон під час запеклих боїв під Роботиним у серпні 2023 року.

Зрадник із Сімферополя, який обстрілював позиції ЗСУ біля Роботиного, отримав 15 років тюрми
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

Суд визнав винним і призначив 15 років ув'язнення зраднику який перейшов на бік росіян і воював проти Сил оборони України.

Про це йдеться на сайті Служби безпеки.

Зловмисник - житель Сімферополя. У листопаді 2022 року він добровільно «мобілізувався» до окупаційних угруповань Росії, отримав автоматичну зброю з боєприпасами і став стрільцем.

Згодом його підрозділ передислокували до лівобережної Херсонщини, де він облаштовував фортифікаційні споруди. Тоді направили до Пологівського району у Запорізькій області для стримування контрнаступу ЗСУ. Там зловмисник входив до 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту країни-агресора.

Зрадник потрапив у полон під час запеклих боїв під Роботиним у серпні 2023 року.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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