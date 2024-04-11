Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, є загиблі та поранені (оновлено)

Вдень 11 квітня ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, 2 особи загинуло, 4 постраждало”, – написав Кім о 12:39.

Повітряні сили оголошували ракетну небезпеку для Миколаївщини та Херсонщини о 12:02. Відбій був оголошений о 12:32.

Оновлено. Пізніше Сили оборони півдня України повідомили, що, за попередньою інформацією, загинули 4 цивільні особи, 5 постраждало.

Ворог вдарив балістикою. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів в приватному секторі. Також зафіксовано пошкодження промислових об’єктів. Обставини уточнюються.

Також нагадаємо, що цієї ночі Росія атакувала енергетику приблизно 40 ракетами і 40 дронами. Пошкоджені підстанції і об'єкти генерації в 5 регіонах. Збити вдалося лише частину ворожих об'єктів.