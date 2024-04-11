Допомагав росіянам викрадати українців: на Харківщині затримали зрадника

Затримали ще одного ворожого поплічника, який тривалий час переховувався від правосуддя на Харківщині. 46-річний безробітний із селища Козача Лопань у період окупації став "помічником" місцевого гауляйтера та допомагав росіянам мародерити і викрадати людей.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і СБУ.

Підозрюваний "зливав" російським військовослужбовцям адреси проживання учасників АТО та мешканців з активною проукраїнською позицією. Після цього окупанти влаштували "нальоти" до потерпілих та проводили у них вдома "обшуки". Також, погрожуючи розстрілом, вивозили їх до російської катівні.

Також зрадник "здавав" ворогам помешкання заможних односельчан. Підозрюваний та російські військовослужбовці вдирались до приватних домоволодінь та грабували людей.

Награбоване вони ділили між собою. Частину майна окупанти вивозили до Росії.

Після деокупації регіону фігурант залишився у селищі, де намагався "залягти на дно", майже не виходячи з приватного будинку.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нещодавно зраднику, який готував удари по аеродромах Кіровоградщини, присудили 15 років за ґратами. Чоловік вистежував українську авіацію і зенітно-ракетні комплекси. Окупанти за це платитили йому криптовалютою.