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У Запорізькій області через ворожий артобстріл поранена жінка

Жінка отримала поранення на подвір’ї власного будинку.

У Запорізькій області через ворожий артобстріл поранена жінка
Фото: Вікі

Російська окупаційна армія обстріляла з артилерії прифронтове Гуляйполе Запорізької області і поранили  46-річну жінку. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що жінка отримала травми на подвірʼї її власного будинку. Постраждалу доставили до лікарні.

Федоров нагадав, що щодня ворог атакує цивільну інфраструктуру і мирних людей Запорізької області. Тому із прифронтових громад є можливість евакуюватися безкоштовно.

Для того, щоб записатися на безкоштовну евакуацію з прифронтових громад, слід звернутися за контактами:

  • Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" - 0 800 339 291
  • Евакуаційні групи Національної поліції України: для жителів Пологівського району – 050-272-72-76; для жителів Василівського району – 097-826-20-02.

Під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу - фінансову, гуманітарну і соціальну.

В ніч на сьогодні у Запорізькій області ППО знищила дві ракети, однак є влучання. Російська армія пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури.

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