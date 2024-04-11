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​У Запорізькій області ППО знищила дві ракети, однак є влучання

Російська армія пошкодила об’єкт енергетичної інфраструктури.

​У Запорізькій області ППО знищила дві ракети, однак є влучання
Фото ілюстративне
Фото: Запорізька обласна прокуратура

Під час масованої ракетної атаки близько 5 ранку ворог спрямував по Запорізькій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури", – зазначив він.

Також додав, що деталі ще з’ясовуються. Інформація про постраждалих не надходила.

  • В ніч на 11 квітня Росія атакувала енергетику 40 ракетами і 40 дронами. Пошкоджені підстанції і об'єкти генерації в 5 регіонах. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити, але не всі. 
  • У Київській області та Львівській областях є влучання в об'єкти інфраструктури. 
  • Найбільше під час атаки постраждала Харківська область.  Там понад 200 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. 
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