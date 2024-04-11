​У Запорізькій області ППО знищила дві ракети, однак є влучання

Під час масованої ракетної атаки близько 5 ранку ворог спрямував по Запорізькій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури", – зазначив він.

Також додав, що деталі ще з’ясовуються. Інформація про постраждалих не надходила.