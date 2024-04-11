​У Запорізькій області ППО знищила дві ракети, однак є влучання

Під час масованої ракетної атаки близько 5 ранку ворог спрямував по Запорізькій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації. Пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"2 ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури", – зазначив він.
Також додав, що деталі ще з’ясовуються. Інформація про постраждалих не надходила.
- В ніч на 11 квітня Росія атакувала енергетику 40 ракетами і 40 дронами. Пошкоджені підстанції і об'єкти генерації в 5 регіонах. Частину ракет і "шахедів" вдалося збити, але не всі.
- У Київській області та Львівській областях є влучання в об'єкти інфраструктури.
- Найбільше під час атаки постраждала Харківська область. Там понад 200 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.