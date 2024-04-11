ОП: внаслідок сьогоднішньої атаки найбільше постраждала Харківщина

Внаслідок сьогоднішньої ворожої ракетно-дронової атаки найбільше постраждала Харківщина.

Про це повідомив заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

"Сьогодні зранку ще одна масована атака росії по енергетиці України. Ворог випустив десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. На щастя, без загиблих та постраждалих", – повідомив він.

Також додав, що найскладніша ситуація в Харківській області. Росія завдала понад 10 ракетних ударів лише по місту.

"Країна-терорист намагається знищити інфраструктуру Харкова та залишити місто в темряві. Наразі вже є перебої з електрикою в області – більше 200 тисяч абонентів Харківщини залишилися без електропостачання", – зазначив Кулеба. Метрополітен працює в якості укриття.

Енергетики та профільні служби аналізують наслідки терористичної ворожої атаки.

Фахівці, місцева та обласна влада працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

"Окупанти ще раз вирішили воювати проти кранів та світла. Координуємо заходи, аби мережі працювали. В людей буде електрика попри атаки ворога", – резюмував він.