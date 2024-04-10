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Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини

Від російських обстрілів на Сумщині за день пролунало 119 вибухів.

Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 9 громад Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 10 квітня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила преслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 119 вибухів. 

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з мінометів, гранатометів та дроном.

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По Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів та дронами, а по Хотінській - дроном та артилерією.

Білопільську та Шалигинську громади армія РФ атакувала з мінометів та артилерії, а Юнаківську та Краснопільську до того ж дроном.

По Есманьській громаді окупанти вдарили з мінометів, а по Середино-Будській - дроном-камікадзе.

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