Відзавтра майже по всій України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Він триватиме до 13 квітня.

Відзавтра, 11 квітня, майже по всій території України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За прогнозами синоптиків, така ситуація спостерігатиметься впродовж 11-13 квітня у всіх регіонах України, крім Криму, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

“Будьте обережні і дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Не провокуйте загорання в екосистемах!” - закликали громадян в ДСНС.