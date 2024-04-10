Відзавтра майже по всій України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Відзавтра, 11 квітня, майже по всій території України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
За прогнозами синоптиків, така ситуація спостерігатиметься впродовж 11-13 квітня у всіх регіонах України, крім Криму, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей.
“Будьте обережні і дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Не провокуйте загорання в екосистемах!” - закликали громадян в ДСНС.
- У Бучанському районі Київської області спеціалісти ДСНС 3 квітня виявили осередок загорання торфу. Це перший в нинішньому році випадок загорання торфу в області.
- 1 квітня через випалювання сухої трави у Харківській області загинула жінка.
- У передмісті Харкова ціле село опинилось під загрозою через займання сухої трави на площі 7 га. Рятувальникам знадобилось понад 13 годин на ліквідацію пожежі.