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Відзавтра майже по всій України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Він триватиме до 13 квітня.

Відзавтра майже по всій України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В більшості регіонів України надзвичайний рівень пожежної небезпеки (архівне фото)
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Відзавтра, 11 квітня, майже по всій території України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За прогнозами синоптиків, така ситуація спостерігатиметься впродовж 11-13 квітня у всіх регіонах України, крім Криму, Закарпатської, Волинської, Рівненської та Житомирської областей.

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“Будьте обережні і дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Не провокуйте загорання в екосистемах!” - закликали громадян в ДСНС.

  • У Бучанському районі Київської області спеціалісти ДСНС 3 квітня виявили осередок загорання торфу. Це перший в нинішньому році випадок загорання торфу в області. 
  • 1 квітня через випалювання сухої трави у Харківській області загинула жінка.
  • У передмісті Харкова ціле село опинилось під загрозою через займання сухої трави на площі 7 га. Рятувальникам знадобилось понад 13 годин на ліквідацію пожежі.
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