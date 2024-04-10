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На Чернігівщині армія РФ атакувала сільгосппідприємство

Пошкоджень зазнали будівлі та сільгосптехніка.

На Чернігівщині армія РФ атакувала сільгосппідприємство
Чернігівщина, наслідки обстрілу
Фото: МВС

У Чернігівській області ворог здійснив обстріл Новгород-Сіверського району. В результаті ушкоджень зазнало сільгосппідприємство.

Про це інформує МВС.

"Чернігівщина. Сьогодні російська армія вкотре здійснила обстріл прикордоння. Під ударом опинилося сільгосппідприємство в Новгород-Сіверському районі", – написали у телеграмі відомства.

Зазначається, що пошкоджень зазнали будівлі та сільгосптехніка. Люди не постраждали.

Російські окупаційні війська 9 квітня вдарили по Семенівці, що на Чернігівщині. Ворог використав артилерію і реактивні системи залпового вогню. Унаслідок атаки стало відомо про одну загиблу.

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