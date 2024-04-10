У березні від російських атак постраждали понад 600 цивільних українців, серед них щонайменше 57 дітей, — ООН

За березень 2024 року внаслідок російських обстрілів в Україні загинули або були поранені щонайменше 604 цивільні особи, серед них 57 дітей.

Про це ідеться у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що в березні 2024 року в Україні було вбито або поранено щонайменше 604 цивільних осіб, що на 20% більше, ніж у лютому 2024 року.

"Збільшення кількості втрат серед цивільного населення в березні спричинене в основному через атаки російських збройних сил із застосуванням ракет і боєприпасів по всій Україні, а також посилення повітряних бомбардувань поблизу лінії фронту", — ідеться у звіті.

У звіті зазначають, що за березень 2024 року в Україні загинули вбо отримали поранення щонайменше 57 дітей, це удвічі більше ніж в лютому.

Дані втрати були наслідком, зокрема, збільшення використання керованих і некерованих авіаційних бомб.

Від мінно вибухових пристроїв загинули та поранені щонайменше 28 цивільних осіб, зокрема 7 сільськогосподарських робітників. Початок весняного сільськогосподарського сезону збільшив ризики для фермерів.

Більшість жертв серед цивільного населення (93,5 %), руйнування освітніх і медичних закладів (98 %) і критичної інфраструктури (95 %) зафіксовані на території, підконтрольній уряду України, додали у звіті.

Масштабні атаки на об'єкти критичної інфраструктури також зруйнували або пошкодили щонайменше 20 енергетичних об'єктів по всій країні, тимчасово порушивши доступ до електроенергії для мільйонів людей у великих містах і сільській місцевості. У деяких районах також було порушено водопостачання.