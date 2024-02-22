ООН ідентифікувала 10 582 загиблих цивільних в Україні через російську агресію

За два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну ООН верифікувала 10 582 загиблих і 19 875 поранених цивільних. Однак, реальна кількість жертв є набагато більшою.

Вторгнення Росії в Україну призвело до жахливих втрат людських життів, спричиняючи неймовірні страждання мільйонів цивільних, – заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк 22 лютого, пише "Радіо Свобода".

"Широкомасштабний збройний напад Росії на Україну, який скоро триватиме вже третій рік і якому не видно кінця, продовжує спричиняти серйозні й масові порушення прав людини, знищуючи життя і засоби для існування", – сказав він.

В останній доповіді місії ООН з прав людини в Україні вдалося верифікувати 30 457 втрат серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року: 10 582 загиблих і 19 875 поранених.

"Ймовірно, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою, а довгостроковий вплив цієї війни в Україні відчуватиметься поколіннями", – кажуть в місії.

В ООН зазначили, що протягом останніх двох років організація задокументувала широко поширені випадки катувань, жорстокого поводження і свавільних затримань цивільних осіб російськими збройними силами.

На окупованій території також були задокументовані випадки позасудових страт, насильницьких зникнень і придушення права на свободу слова і зібрань.

Верховний комісар з прав людини закликав до ретельного й незалежного розслідування всіх порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права і знову закликав Росію негайно припинити збройний напад на Україну.

Тим часом, агентство ООН із питань міграції заявило 22 лютого, що цього року понад 14,6 мільйона людей, або 40 відсотків населення України, залежать від того чи іншого виду гуманітарної допомоги, а мільйони українських біженців за кордоном також потребують допомоги.

За оцінками Міжнародної організації з міграції (МОМ), розташованої в Женеві, наразі в сусідніх з Україною країнах перебуває 2,2 мільйона біженців, а в усьому світі – близько 6,5 мільйонів біженців.

Близько 3,7 мільйона людей були переміщені всередині України, сім’ї все ще розділені, а діти залишилися без даху над головою.