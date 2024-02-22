Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійної зброї, але без Taurus

Україна отримає чергову військову допомогу від ФРН, однак про ракети Taurus всі мовчать.

Німецький уряд проголосував за звернення керівних партій щодо надання військової допомоги для України, однак щодо постачання далекобійних ракет Taurus Бундестаг відхилив це звернення.

Про це пише видання Deutschlandfunk.

Відповідна спільна пропозиція керівних партій уряду ФРН передбачає надання Україні додаткових систем озброєння великої дальності, але системи Taurus у цьому переліку немає.

За пропозицію урядових партій проголосували 382 нардепи, проти – 284, двоє – утрималися.

Міністр оборони Пісторіус під час дебатів заявив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Німеччини. Про це також свідчить нещодавно укладена угода про безпеку між двома країнами.

На проміжне запитання депутата від ХДС Хардта про доставку Taurus, Пісторіус не відповів.

В ухваленій пропозиції, зокрема, зазначено таке: "Україна повинна і надалі мати можливість здійснювати атаки на військові об'єкти, такі як склади боєприпасів, шляхи постачання і командні пункти далеко за лінією фронту, і бути здатною захистити своїх солдатів від атак російських військових у найкращий можливий спосіб".

Тож, які саме далекобійні системи маються на увазі в ухваленому документі, парламентські групи інтерпретують по-різному, пише t-online.

Депутати від "Зелених" і "Вільних демократів" припускають, що саме Taurus мались на увазі, а заступниця лідера парламентської фракції СДПН Габріела Гайнріх, заявила, що формулювання "не обов'язково" означає Taurus.

Раніше у німецькому парламенті не виключали, що Берлін дасть згоду на постачання Taurus "у союзі з американцями", писало Deutsche Welle. Враховуючи попередній досвід із сучасними танками, коли німці дали згоду на передачу своїх Leopard після згоди американців дати Abrams, це могло бути натяком на позитивне рішення щодо ракет у разі надання Штатами далекобійних ATCAMS.