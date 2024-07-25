Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС

Віктор Орбан заблокував виділення Євросоюзом Україні 6,5 млрд євро на зброю. Скидається на те, що нафтова суперечка стала лише формальним приводом для нової хвилі активізації російських друзів у ЄС.

В Україні відповіли: умови контракту виконують, а російське пальне без змін прокачують до ЄС. Але угорського та словацького урядів уже не зупинити: вони поскаржилися Єврокомісії, погрожують судами.

Уряди Словаччини й Угорщини почали відкрито погрожувати Україні. Мовляв, нові санкції проти «Лукойлу» провокують паливну криз у в їхніх країнах. Спершу заявили про повну зупинку транзиту нафти, тоді про значне зменшення поставок.

Багато скандальних заяв, але мало фактів

Першим про зупинку транзиту російської нафти заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. За його версією, у червні Україна внесла російську компанію «Лукойл» до санкційного списку, через що постачання російської нафти зупинилося. Таку заяву Фіцо зробив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, написали словацькі медіа. Однак пресслужба Кабінету Міністрів узагалі не повідомила про ці переговори. Роберт Фіцо цинічно зазначив, що Словаччина «не хоче бути заручником українсько-російських відносин».

«Включення "Лукойлу" до санкційного списку є ще одним прикладом безглуздих санкцій, які завдають шкоди не Росії, а головно деяким державам ЄС, а це неприйнятно», — повідомила Канцелярія прем'єра Словаччини.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (ліворуч) і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (праворуч) під час міжурядової зустрічі Словаччини й України в Міхаловце, Словаччина, 11 квітня 2024 року.

Фіцо не приховує прихильності до Кремля. Він уже не раз критикував санкції, які проти РФ запровадив Європейський Союз. Хоча нафта, яку постачають трубопроводами, під ці обмеження не потрапила. Водночас ЄС розробив спеціальний план, який передбачає повну відмову від ресурсів з Росії до 2027 року. Для цього виділили понад мільярд євро, запланували модернізувати старі нафтопроводи й побудувати нові.

Угорщина також взялася звинувачувати Україну в провокуванні паливної кризи. Міністр закордонних справ Петер Сійярто повідомив, що Київ нібито зупинив транзит нафти ще наприкінці червня. Таку заяву Сійярто зробив одразу після зустрічі з чільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Мовляв, тепер угорська компанія Mol та російська «Лукойл» шукають «спільні юридичні рішення». Петер Сійярто пригрозив Україні позовами до міжнародних судів.

«Це неприйнятний крок України, країни, яка хоче бути членом Європейського Союзу й одним рішенням ставить під фундаментальний ризик постачання нафти до двох членів ЄС», — сказав міністр закордонних справ Угорщини.

Угорщина критично залежить від поставок нафти з Росії. Частка російського ресурсу складає 70 %. Так режиму Віктора Орбана вдається утримує ціни на пальне на одному з найнижчих у ЄС рівнів. А завдяки додатковим прибуткам — перекривати дефіцит бюджету.

Фото: facebook Очільники МЗС Угорщини та Росії Петер Сійярто та Сергій Лавров у Москві

Водночас Угорщина суттєво наповнює російський державний бюджет. За різними даними, Кремль щомісячно отримує від угорців чверть мільярда євро. Навіть після повномасштабного вторгнення ця співпраця не скоротилася.

«За результатами 2023 року в Чехію потрапило 4,3 млн тонн, у Словаччину — 4,5 млн тонн, а в Угорщину — 4,8 млн тонн. Загалом — понад 13 млн тонн. А у 2022 року цей показник становив понад 14 млн. Тренд на зменшення все-таки є», — зауважив аналітик DiXi Group Андрій Урста.

Заяви угорських і словацьких посадовців іноді суперечили одна одній. Свої офіційні позиції оприлюднили й компанії-постачальники нафти з Росії. І тоді виявилося, що йдеться вже не про повну зупинку транзиту, а лише про зниження обсягів. Принаймні це випливає з повідомлення словацької компанії Transpetrol, яка переконує, що більше не отримує пальне саме від «Лукойлу».

Російський «Лукойл» потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним. У червні цьогоріч РНБО значно розширила їх. Натомість у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти.

«У транзиті немає нафти “Лукойлу”, але обсяги ті самі», — повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Фото: Олександр Ратушняк Голова Нафтогазу Олексій Чернишов

Коли угорські та словацькі посадовці говорять про можливий дефіцит пального на заправках, то перебільшують: навіть якщо обсяги російського транзиту зменшилися, то обидві країни мають доступ до альтернативних шляхів постачання нафти. Питання лише в ціні та політичній волі. Скільки коштує російська нафта для Словаччини й Угорщини, достеменно невідомо. Найімовірніше, Кремль продає її для урядів Орбана й Фіцо зі значною знижкою. Запитання полягає в іншому: в обмін на що такі преференції?

«Мені здається, що Угорщина з Росією розіграли таку гру, щоб залякати угорське суспільство. Щоб налаштувати його проти України. А Росії вигідно, щоб угорці ще більше не любили Україну. Щоб більше блокували вступ до ЄС і постачання зброї Україні. Саме тому, думаю, ця кампанія і затіяна», — сказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Чи вигідно Україні припиняти транзит нафти?

Київ міг би припинити транзит російської нафти ще на початку повномасштабного вторгнення. Однак Україна вирішила не робити цього. Позиція проста: ми маємо виконувати зобов'язання перед європейськими партнерами. Контракт про транзит підписали Укртранснафта й Транснєфть. Він чинний до 2030 року. У масштабах держави вигода від прокачування російської нафти не надто велика.

Фото: ua-energy.org Укртранснафта

«Я проти транзиту. Мені здається, що коли в нас іде війна на виснаження, то так не воюють. За моїми підрахунками, за транзит Україна отримує лише 240 мільйонів доларів на рік. При цьому росіяни продають нафти на 5–6 мільярдів доларів. Навіщо ми це робимо? Який економічний сенс для нас? Крім того, для прокачування нафти використовують електроенергію, яка зараз дуже потрібна Україні», — розповів колишній керівник Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

«Лукойл» не єдиний постачальник нафти в ЄС. З Угорщиною, Словаччиною та Чехією торгують ще щонайменше дві компанії — Татнєфть і Роснєфть. Обидві поки що не потрапили під санкції РНБО. За різними оцінками, у загальному транзиті трубопроводом «Дружба» частка нафти «Лукойлу» сягає третини.

«Це тепер закрита інформація, але, за нашими даними, транзит у липні не те що не зупинився, він навіть не знизився. Він зріс і буде рекордним за п'ять останніх місяців», — зазначив аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко.

Фото: obozrevatel.com Олександр Сіренко

Восени 2022 року через бойові дії постачання російської нафти до ЄС зупиняли. Тоді росіяни обстріляли ракетами трансформатор, що живив насоси. Цей факт визнали навіть у самій Угорщині, інформацію підтвердила компанія Mol. Ситуація була такою серйозною, що Віктору Орбану довелося скликати Раду оборони країни.

За даними фінансової компанії Fitch Ratings, Угорщина може повністю позбутися залежності від російської нафти вже наступного року. Але це більше політичне, ніж економічне питання: адже уряд Віктора Орбана наполягає на ще тіснішій співпраці з Росією.

Натомість Чехія, яка також досі купує російську нафту, вирішила піти іншим шляхом. Прем'єр-міністр країни Петр Фіала заявив, що його країна наступного року відмовиться від ресурсу з Росії. Більше нафти качатимуть Трансальпійським трубопроводом. Ну а поки що Чехія періодично навіть збільшує постачання з РФ.

Серйозні погрози Україні

Угорщина та Словаччина звернулися з листом до Європейської комісії, де поскаржилися на Україну. Але там зауважили, що врегульовувати конфлікт можуть лише на рівні керівництва ЄС, окремі країни не мають для цього повноважень.

«Ми вивчаємо зміст цього листа і збираємо більше інформації перед тим, як ухвалити рішення. Натепер немає негайного шкідливого впливу на безпеку постачання нафти до ЄС», — зауважив речник Єврокомісії Олаф Гілл.

Фото: x.com/olofgill речник Єврокомісії Олаф Гілл

Словаччина відкрито пригрозила Україні. Пообіцяла зупинити продаж пального. Утім навіть якщо це станеться, то сильно не зашкодить українському ринку. Постачання бензину й автомобільного газу зі Словаччини мізерні. А от партії дизелю останніми місяцями більшали.

«З початку 2024-го вони зросли приблизно вчетверо порівняно з минулим роком. Натомість з Угорщини, навпаки, удвічі впали. Постачання із цих двох країн разом займає 8,7 % імпорту дизпалива. А в нас пропозиція на ринку більша на 10–20 %. Тому припинення постачання не зроблять погоди ані в цінах, ані жодного натяку на дефіцит», — зазначив Олександр Сіренко.

Немає сенсу перейматися й через погрози зупинити транзит газу зі Словаччини, переконаний колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболєв.

«Спроби словаків тиснути на Україну газом через їхнє невдоволення в питаннях нафти є помилковим кроком, оскільки залишають для України маневр у газових питаннях. Простими словами — останнє слово в такій конструкції буде за нами. Це наша перевага, — написав він у Facebook. — Реверс газу через Словаччину в Україну 2014 року відкрили не через палке бажання наших сусідів дотримуватися своїх міжнародних зобовʼязань, а через жорсткий тиск віцепрезидента Байдена на словацького прем’єра Фіцо. Фіцо точно не міг забути це. Тому їхні погрози зупинити реверс є або блефом, або дурістю. І навіть якщо вони сподіваються, що Трамп переможе, стане президентом і дозволить їм надалі отримувати нафту й газ з Росії зі знижкою за лояльність до Кремля, то вони сильно помиляються. Так не буде».

Фото: Макс Требухов колишній очільник Нафтогазу Андрій Коболєв

Натомість Угорщина має ще один значно небезпечніший козир. Ця країна продає найбільше електроенергії Україні. Наприклад, у червні обсяги сягнули рівня майже 360 тис. МВт⋅год. Що в частці імпорту загалом складає аж 42 %. Закупівлі з-за кордону дозволяють значно скоротити дефіцит світла в Україні.

«Я не певний, що уряд Угорщини має вплив на оператора системи передачі електроенергії. Але якщо це відбудеться, то означатиме, що країна не виконує норм і правил Європейського Союзу. Оператор має бути незалежним», — зауважив кандидат технічних наук, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Фото: facebook/Anatolij Vdovichenko Геннадій Рябцев

Але продаж електроенергії — це ще й мільйони євро для угорського бюджету, тому йти на такий крок уряд Віктор Орбана не наважився. Натомість паразитує на іншій темі: Угорщина знову заблокувала 6,5 млрд євро на зброю для України. Ці кошти ЄС планував виділили з Європейського фонду миру. Міністр закордонних справ Угорщини не приховує своїх планів. Петер Сійярто погрожує й надалі блокувати мільярди, поки Україна не скасує санкції проти «Лукойлу».

«Україна може апелювати до Єврокомісії з погляду того, що Угорщина працює з нашою країною виключно із застосуванням мови ультиматумів. І обслуговує не так власні національні інтереси, як це хоче довести Петер Сійярто, як особливі взаємини з Росією. І політичні, що довів візит угорського прем'єра до Москви, і економічні й енергетичні», — преконаний політичний оглядач Віталій Портников.

А ще в Будапешті почали звинувачувати Київ у порушенні умов Угоди про асоціацію з ЄС. Як із цим пов'язані санкції проти «Лукойлу» — уряд Віктора Орбан логічно не пояснив. Поки що угорські посадовці лише натякають і погрожують зупинити інтеграцію України в ЄС.