Rheinmetall готується упродовж двох років розпочати в Україні виробництво боєприпасів

Компанія Rheinmetall отримала своє перше важливе замовлення на будівництво заводу боєприпасів в Україні, про що домовилися на Мюнхенській конференції у лютому цьогоріч.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію.
Зазначається, що вартість будівництва сягатиме понад 100 мільйонів євро, його планують завершити протягом кількох років.
Виробництво боєприпасів в Україні мають розпочати протягом 24 місяців.
Це буде спільне виробництво Rheinmetall та української державної компаніії.
Зараз в Україні проводяться заходи щодо підготовки необхідної інфраструктури.
- Навесні цього року Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 мільярдів євро продажів цього року.
- В середині травня стало відомо, що Rheinmetall планує заснувати в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах ППО, а також буде ремонтною базою для систем ППО IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.
- У червні 2024 року Rheinmetall та Мінстратегпром підписали угоду про розширення стратегічної співпраці.
- На території України почали відновлювати перші німецькі бойові машини в рамках угоди з концерном Rheinmetall.