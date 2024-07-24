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Rheinmetall готується упродовж двох років розпочати в Україні виробництво боєприпасів

Зараз готують необхідну інфраструктуру. 

Rheinmetall готується упродовж двох років розпочати в Україні виробництво боєприпасів
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Компанія Rheinmetall отримала своє перше важливе замовлення на будівництво заводу боєприпасів в Україні, про що домовилися на Мюнхенській конференції у лютому цьогоріч.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію. 

Зазначається, що вартість будівництва сягатиме понад 100 мільйонів євро, його планують завершити протягом кількох років. 

Виробництво боєприпасів в Україні мають розпочати протягом 24 місяців. 

Це буде спільне виробництво  Rheinmetall та української державної компаніії. 

Зараз в Україні проводяться заходи щодо підготовки необхідної інфраструктури. 

  • Навесні цього року Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні, оскільки планує досягти рекордних 10 мільярдів євро продажів цього року.
  • В середині травня стало відомо, що Rheinmetall планує заснувати в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах ППО, а також буде ремонтною базою для систем ППО IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.
  • У червні 2024 року Rheinmetall та Мінстратегпром підписали угоду про розширення стратегічної співпраці.
  • На території України почали відновлювати перші німецькі бойові машини в рамках угоди з концерном Rheinmetall.
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