Rheinmetall готується упродовж двох років розпочати в Україні виробництво боєприпасів

Компанія Rheinmetall отримала своє перше важливе замовлення на будівництво заводу боєприпасів в Україні, про що домовилися на Мюнхенській конференції у лютому цьогоріч.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію.

Зазначається, що вартість будівництва сягатиме понад 100 мільйонів євро, його планують завершити протягом кількох років.

Виробництво боєприпасів в Україні мають розпочати протягом 24 місяців.

Це буде спільне виробництво Rheinmetall та української державної компаніії.

Зараз в Україні проводяться заходи щодо підготовки необхідної інфраструктури.