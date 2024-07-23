Укренерго скасувало відключення світла у низці областей

3 16:00 до 17:00 буде застосовуватись одна черга відключень

LB.ua в Google News

В "Укренерго" скоригували графіки відключень електроенергії у дванадцятьох областях України. До 16:00 відключення скасовані.

Про це ідеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

Зокрема, з 15:00 до 16:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

"3 16:00 до 17:00 у вказаних регіонах буде застосовуватись одна черга відключень", — ідеться у повідомленні.

Причина – активна робота СЕС та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.