НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
НБУ вирішив вивести з обігу купюри 500 грн старого зразка
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
У Гарнізонному храмі Львова розпочався парастас за Іриною Фаріон
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
В Іспанії відбулася численна акція протесту проти туризму
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
Наскільки погіршився психологічний стан українців за рік і які основні причини – опитування
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
У Львові ховають Ірину Фаріон, попрощатися прийшли тисячі осіб
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Поліція Києва прийшла з обшуками до забудовника та власника знесеної історичної садиби
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго скасувало відключення світла у низці областей

3 16:00 до 17:00 буде застосовуватись одна черга відключень

Укренерго скасувало відключення світла у низці областей
Фото: tvoemisto.tv

В "Укренерго" скоригували графіки відключень електроенергії у дванадцятьох областях України. До 16:00 відключення скасовані.

Про це ідеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

Зокрема, з 15:00 до 16:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

"3 16:00 до 17:00 у вказаних регіонах буде застосовуватись одна черга відключень", — ідеться у повідомленні.

Причина – активна робота СЕС та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies