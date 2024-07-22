Гендиректор Дунайського пароплавства просить знижку на залізничні перевезення до Ізмаїлу

Також Москаленко виступає за створення наглядової ради УДП.

Генеральний директор Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко пропонує запровадити для товариства знижку на залізничні перевезення до Ізмаїлу.

Як ідеться в дописі Москаленка у фейсбуці, якщо держава зацікавлена отримувати податки з перевезень агропродукції, то потрібно сприяти завантаженню державного флоту.

Також гендиректор УДП пропонує створити наглядову раду, що відкриє доступ до міжнародного фінансування модернізації флоту. "Новий флот забезпечить значно вищу рентабельність перевезень", - зауважив Москаленко.

Також він пропонує погодити зміни до фінансового плану, щоб підприємство могло позбавлятися "десятків тисяч тонн металобрухту".