Гендиректор Дунайського пароплавства просить знижку на залізничні перевезення до Ізмаїлу

Генеральний директор Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко пропонує запровадити для товариства знижку на залізничні перевезення до Ізмаїлу.
Як ідеться в дописі Москаленка у фейсбуці, якщо держава зацікавлена отримувати податки з перевезень агропродукції, то потрібно сприяти завантаженню державного флоту.
Також гендиректор УДП пропонує створити наглядову раду, що відкриє доступ до міжнародного фінансування модернізації флоту. "Новий флот забезпечить значно вищу рентабельність перевезень", - зауважив Москаленко.
Також він пропонує погодити зміни до фінансового плану, щоб підприємство могло позбавлятися "десятків тисяч тонн металобрухту".
- Навесні Українське Дунайське пароплавство спустило на воду третю баржу, зроблену зі старих суден. Для спорудження баржі використовують ліхтери – маленькі самохідні судна, які вже не є економічно доцільними для експлуатації. Таким чином підприємству вдається розширювати вантажність за рахунок старого флоту на власних потужностях без залучення сторонніх коштів.