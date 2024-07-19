Укренерго повідомило про графіки відключень світла у суботу

Із 2.00 по 5.00 обмежень не буде.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 20 липня.

За інформацією компанії, у суботу із 2.00 по 5.00 обмежень не буде. Із 13.00 по 24.00 діятимуть дві черги відключень.

В інші години доби буде застосована одна черга відключень.