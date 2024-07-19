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Укренерго повідомило про графіки відключень світла у суботу

Із 2.00 по 5.00 обмежень не буде.

Укренерго повідомило про графіки відключень світла у суботу
Відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 20 липня.

За інформацією компанії, у суботу із 2.00 по 5.00 обмежень не буде. Із 13.00 по 24.00 діятимуть дві черги відключень.

В інші години доби буде застосована одна черга відключень.

  • 19 липня у низці областей призупинили погодинні відключення світла до окремого розпорядження Укренерго. Через збій в роботі операційної системи українцям могли надходити помилкові повідомлення у соцмережі про терміни застосування графіки погодинних відключень.
  • Днями Енергоатом повідомив про підключення до мережі після ремонту блоку АЕС. У зв'язку з цим ситуація з енергопостачанням мала покращитися. 
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