Укренерго повідомило про графіки відключень світла у суботу

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 20 липня.
За інформацією компанії, у суботу із 2.00 по 5.00 обмежень не буде. Із 13.00 по 24.00 діятимуть дві черги відключень.
В інші години доби буде застосована одна черга відключень.
- 19 липня у низці областей призупинили погодинні відключення світла до окремого розпорядження Укренерго. Через збій в роботі операційної системи українцям могли надходити помилкові повідомлення у соцмережі про терміни застосування графіки погодинних відключень.
- Днями Енергоатом повідомив про підключення до мережі після ремонту блоку АЕС. У зв'язку з цим ситуація з енергопостачанням мала покращитися.