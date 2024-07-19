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МВФ змінює свого постійного представника в Україні

З 1 серпня цього року Прісцилла Тофано замінить на цій посаді Ваграма Степаняна.

МВФ змінює свого постійного представника в Україні
Фото: bin.ua

Міжнародний валютний фонд призначив італійку Прісциллу Тофано (Priscilla Toffano) постійним представником в Україні, передає Інтерфакс-Україна. 

"З 1 серпня цього року вона замінить на цій посаді Ваграма Степаняна, який після трьох років перебування на цій посаді повертається до центрального офісу МВФ", - повідомили у МВФ.

Зазначається, що Тофано працює в МВФ з 2013 року.

"Зміна постійних представників є усталеною практикою в МВФ для забезпечення ротації своїх співробітників", - зазначив Фонд.

Згідно з даними в LinkedIn, з вересня 2013 до травня 2023 року Тофано працювала в МВФ економістом, після чого була підвищена до старшого економіста. Також була стажистом-докторантом (PhD Intern) у 2011-2012 роках у Європейському центральному банку та Банку Англії, а у 2017-2019 роках - запрошеним науковим співробітником Лондонської школи економіки (LSE).

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