Рада підтримала право уряду призупинити виплати за зовнішнім боргом

Верховна Рада підтримала законопроєкт про реструктуризацію державного боргу. За проголосував 231 парламентар, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Документ дає право уряду призупиняти виплати за зовнішнім державним боргом під час реструктуризації боргу до 1 жовтня. Документ проголосували за основу і в цілому, додав нардеп Ярослав Гончаренко.

Раніше за рекомендацію підтримати цей законопроєкт проголосував профільний бюджетний комітет.

"Також Уряду дозволено взяти державний борг у Автодору (700 млн $ + відсотки). Самостійно реструктуризацію Агентство відновлення (колишній Автодор) не зможе сам зробити", – пояснив він.

Його голова Роксолана Підласа пояснювала, що право на призупинення виплат може бути використано, якщо Україна не досягне угоди щодо реструктуризації.