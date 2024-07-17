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Сокоморсовий завод на Вінниччині продали на аукціоні за 166 тисяч гривень

Участь у торгах взяв лише один учасник.

Сокоморсовий завод на Вінниччині продали на аукціоні за 166 тисяч гривень
Сокоморсовий завод на Вінниччині
Фото: Прозорро. Продажі

Фонд держмайна знайшов покупця на Браїлівський сокоморсовий завод у Вінницькій області. В аукціоні 17 липня взяв участь лише один учасник, який запропонував ціну 166 650 грн.

Про це свідчать дані на сайті Прозорро.Продажі.

Попередні спроби продати завод були невдалими, тож стартову ціну знизили вдвічі – з 333 300 грн до 166 650 грн.

У разі ухвалення рішення про приватизацію, переможець торгів Ірина Паліскевич має сплатити 199 980 грн (з ПДВ) і погасити прострочену кредиторську заборгованість непрацюючого держпідприємства у розмірі 7,9 млн грн. 

Завод розташований у смт Браїлів Жмеринського району, за 40 км від обласного центру. Підприємство не працює.

Майно ДП "Браїлівський сокоморсовий завод" хотіли продати ще в 2017 році, але не знайшлося покупців. Тоді ж було порушено справу про банкрутство.

Раніше ФДМ визначив дати проведення двох перших онлайн-аукціонів з продажу державного підприємства "Готель «Україна» в Києві, а також – 100% пакету акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

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