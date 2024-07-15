У вівторок обленерго знову відключатимуть по чотири черги споживачів одночасно

16 липня обмеження енергоспоживання діятимуть протягом доби.
Про це повідомило Укренерго.
Так, із 00:00 по 2:00 і з 16:00 по 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги
Тим часом на Харківщині скасували аварійні відключення світла. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень.
- Як відомо. Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.
- Подробиці про ситуацію в енергетиці та коли очікувати покращення ситуації читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".