У вівторок обленерго знову відключатимуть по чотири черги споживачів одночасно

16 липня обмеження енергоспоживання діятимуть протягом доби.

Про це повідомило Укренерго.

Так, із 00:00 по 2:00 і з 16:00 по 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги

Тим часом на Харківщині скасували аварійні відключення світла. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень.