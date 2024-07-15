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У вівторок обленерго знову відключатимуть по чотири черги споживачів одночасно

На Харківщині скасували аварійні відключення.

У вівторок обленерго знову відключатимуть по чотири черги споживачів одночасно
Відключення світла
Фото: EPA/UPG

16 липня обмеження енергоспоживання діятимуть протягом доби.

Про це повідомило Укренерго.

Так, із 00:00 по 2:00 і з 16:00 по 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги 

Тим часом на Харківщині скасували аварійні відключення світла. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень.

  • Як відомо. Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області. 
  • Подробиці про ситуацію в енергетиці та коли очікувати покращення ситуації читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".
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