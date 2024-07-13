Курс долара у понеділок вперше подолає бар'єр у 41 гривню

Нову психологічну позначку подолано: 15 липня офіційний курс долара вперше в історії перевищить 41 гривню.

Національний банк України визначив, що у понеділок за одиницю американської валюти потрібно буде віддати 41 гривню та 4 копійки. На міжбанківському ринку цей бар'єр було пробито ще у п'ятницю.

Так само рекордним зі знаком "мінус" буде на початку робочого тижня і курс євро: його торгуватимуть за 44 гривні та 68 копійок.

Згідно з державним бюджетом на 2024 рік, прогноз курсу долара на кінець року становить 42 гривні та 10 копійок. Середньорічний показник у 40 гривень та 70 копійок американська валюта вже перевищила.