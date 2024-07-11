У п'ятницю обленерго відключатимуть одночасно по чотири черги споживачів

Такі відключення застосовуватимуть із 16.00 по 23.00.

12 липня заходи обмеження споживання діятимуть упродовж всієї доби.

Про це повідомило Укренерго.

За інформацією компанії, із 16.00 по 23.00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно, а в решту годин - по три черги.