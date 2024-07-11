Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Євро-2024. Нідерланди – Англія (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Спека в Україні посилюється: чому від неї може боліти голова, пояснює неврологиня Олександра Щебет
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Вигорілі вщент квартири і зруйнований дитячий садок. Як мешканці Голосіївського району дивом уникли жертв під час атаки 8 липня
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим
ГоловнаЕкономікаДержава

У п'ятницю обленерго відключатимуть одночасно по чотири черги споживачів

Такі відключення застосовуватимуть із 16.00 по 23.00.

У п'ятницю обленерго відключатимуть одночасно по чотири черги споживачів
відключення світла
Фото: pixabay

12 липня заходи обмеження споживання діятимуть упродовж всієї доби.

Про це повідомило Укренерго.

За інформацією компанії, із 16.00 по 23.00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно, а в решту годин - по три черги.

  • Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області. 
  • Подробиці про ситуацію в енергетиці та коли очікувати покращення ситуації читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies