У п'ятницю обленерго відключатимуть одночасно по чотири черги споживачів

12 липня заходи обмеження споживання діятимуть упродовж всієї доби.
Про це повідомило Укренерго.
За інформацією компанії, із 16.00 по 23.00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно, а в решту годин - по три черги.
- Тим часом Держенергонагляд поглиблено перевірить застосування обленерго графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Розпочнуть перевірки із Дніпропетровської області.
- Подробиці про ситуацію в енергетиці та коли очікувати покращення ситуації читайте в матеріалі LB.ua "Графіки відключення світла: у серпні стане легше".