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До АРМА передали 30 млн грн, арештованих у справі про підробки висновків МСЕК

На ці гроші надалі планують купити військові облігації.

До АРМА передали 30 млн грн, арештованих у справі про підробки висновків МСЕК
Фото ілюстративне

Рішенням районного суду Запоріжжя до Агентства із розшуку та менеджменту активів надійшли 30 млн гривень, які арештували у справі про підробки висновків МСЕК.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби АРМА.

"За рішенням районного суду м. Запоріжжя, працівники Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА прийняли в управління арештовані кошти на загальну суму понад 30 млн грн. Агентство з розшуку та менеджменту активів вже здійснює заходи щодо зарахування отриманих коштів на свій депозитний рахунок", – зазначили у Агентстві. 

Активи були арештовані та визнані речовими доказами у межах досудового розслідування у справі щодо підробки висновків Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) при встановленні груп інвалідності.

Йдеться, зокрема, про:

  • 2,6 млн грн;
  • 690 тис. доларів США;
  • 9,5 тис. євро.

Надалі АРМА планує використати ці кошти для закупівлі військових облігацій. Це сприятиме посиленню обороноздатності України та наповненню державного бюджету.

У квітні Верховна Рада дозволила АРМА управляти арештованими коштами в іноземній валюті. Відтоді Нацагентство може на арештовані кошти у валюті купувати військові облігації.

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