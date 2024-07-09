До АРМА передали 30 млн грн, арештованих у справі про підробки висновків МСЕК

На ці гроші надалі планують купити військові облігації.

Рішенням районного суду Запоріжжя до Агентства із розшуку та менеджменту активів надійшли 30 млн гривень, які арештували у справі про підробки висновків МСЕК.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби АРМА.

"За рішенням районного суду м. Запоріжжя, працівники Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА прийняли в управління арештовані кошти на загальну суму понад 30 млн грн. Агентство з розшуку та менеджменту активів вже здійснює заходи щодо зарахування отриманих коштів на свій депозитний рахунок", – зазначили у Агентстві.

Активи були арештовані та визнані речовими доказами у межах досудового розслідування у справі щодо підробки висновків Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) при встановленні груп інвалідності.

Йдеться, зокрема, про:

2,6 млн грн;

690 тис. доларів США;

9,5 тис. євро.

Надалі АРМА планує використати ці кошти для закупівлі військових облігацій. Це сприятиме посиленню обороноздатності України та наповненню державного бюджету.

У квітні Верховна Рада дозволила АРМА управляти арештованими коштами в іноземній валюті. Відтоді Нацагентство може на арештовані кошти у валюті купувати військові облігації.