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Укренерго скасувало заплановані на липень виміри споживання електроенергії в регіонах

Це через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

Укренерго скасувало заплановані на липень виміри споживання електроенергії в регіонах
Робота енергетиків
Фото: ДТЕК

Укренерго скасувало виміри фактичного рівня споживання, які планували проводити з 9 по 24 липня.

У НЕК пояснили це дефіцитом електроенергії і спекою.

"Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, «Укренерго» скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", - повідомила пресслужба компанії.

Однак виміри таки проведуть, але пізніше.

"Режимні виміри в літній період будуть проведенні пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря. Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами", - наголосило Укренерго.

  • Такі виміри проводять щороку - взимку і влітку. Це дозволяє більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни. Вимірювання не застосовуватимуть для тимчасово окупованих територій.
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