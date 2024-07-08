Укренерго скасувало заплановані на липень виміри споживання електроенергії в регіонах

Укренерго скасувало виміри фактичного рівня споживання, які планували проводити з 9 по 24 липня.
У НЕК пояснили це дефіцитом електроенергії і спекою.
"Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, «Укренерго» скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", - повідомила пресслужба компанії.
Однак виміри таки проведуть, але пізніше.
"Режимні виміри в літній період будуть проведенні пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря. Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами", - наголосило Укренерго.
- Такі виміри проводять щороку - взимку і влітку. Це дозволяє більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни. Вимірювання не застосовуватимуть для тимчасово окупованих територій.