На Миколаївщині російська ракета влучила у фермерське господарство, є поранені

У Миколаївській області Росія завдала ракетного удару по фермерському господарству.
Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
У результаті виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулась на житлові будинки поруч. Поранені дві людини.
"Наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості. Служби працюють", - додав Кім.
- 8 липня Росія здійснила ракетну атаку на низку міст України, зокрема, Київ, Дніпро, Кривий Ріг. Є жертви серед населення. На місцях працюють рятувальні служби.