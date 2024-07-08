На Миколаївщині російська ракета влучила у фермерське господарство, є поранені

У Миколаївській області Росія завдала ракетного удару по фермерському господарству.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У результаті виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулась на житлові будинки поруч. Поранені дві людини.

"Наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості. Служби працюють", - додав Кім.