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На Миколаївщині російська ракета влучила у фермерське господарство, є поранені

Зокрема, постраждала п'ятирічна дитина.

На Миколаївщині російська ракета влучила у фермерське господарство, є поранені
Віталій Кім
Фото: Макс Требухов

У Миколаївській області Росія завдала ракетного удару по фермерському господарству.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

У результаті виникла пожежа сухої трави, яка потім перекинулась на житлові будинки поруч. Поранені дві людини.

"Наразі відомо про постраждалих жінку 45 років та дитину 5 років. Їх госпіталізовано, стан середньої важкості. Служби працюють", - додав Кім.

  • 8 липня Росія здійснила ракетну атаку на низку міст України, зокрема, Київ, Дніпро, Кривий Ріг. Є жертви серед населення. На місцях працюють рятувальні служби.
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