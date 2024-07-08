Росія атакувала Дніпро. Є загиблий і поранені (оновлено)

Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку та підприємство і СТО. Є загиблий і поранені.
Ворог вдарив по місту під час масованої атаки. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Масована ворожа атака з повітря на область. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО", – сказав він.
У Кривому Розі щонайменше десятеро людей загинули, понад 30 поранені.
Є загоряння і в Криворізькому районі.
Оновлення. Лисак повідомив про загиблого і шістьох постраждалих станом на 12:55. Одна людина уважкому стані.
- Вранці понеділка Росія провела масовану ракетну атаку – била по різних регіонах. У Києві росіяни пошкодили дитячу лікарню. Є загиблі та поранені.
- За словами Володимира Зеленського, ворог випустив не менше 40 ракет.